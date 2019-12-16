РИАМО - 16 дек. В Москве с начала 2019 года ввели в эксплуатацию 79,5 километров дорог, а также построили 23 искусственных сооружения и 10 пешеходных переходов, сообщил в понедельник руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

«В планах был предусмотрен ввод в эксплуатацию 82,4 километра дорог, 26 искусственных сооружений, 12 пешеходных переходов. Мы в настоящий момент ввели в эксплуатацию 79,5 километров дорог, 23 искусственных сооружения и десять пешеходных переходов. До конца года этот план будет выполнен», - сказал Бочкарев.

Он отметил, что среди построенных объектов наибольшее значение имеют такие объекты как участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы, последний участок Северо-Западной хорды от улицы Нижние Мневники до улицы Народного Ополчения со строительством балочного моста через Карамышевское спрямление Москвы- реки, а также транспортная развязка на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова, пешеходный переход с траволаторами из станции метро «Технопарк» через проспект Андропова и участок Южной Рокады от Балаклавского проспекта до Пролетарского проспекта.

По словам Бочкарева, до конца года планируется завершить строительство моста через Кожуховский затон Москвы-реки в рамках строительства улично-дорожной сети к парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме и участка Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Минской улицы.