В 2019 году в Подмосковье получили ключи порядка 20 тыс дольщиков > > > Об этом Андрей Воробьев сообщил на совещании с руководящим составом областного Правительства. «По обманутым дольщикам у нас была большая программа реализована в 2019 году, порядка 20 тыс ключей мы выдали за этот период, - отметил Губернатор. – Две недели остаются до завершения календарного года, все направления «закрывают» работу, которая включает в себя реализацию национальных проектов как на региональном, так и федеральном уровне. Прошу обратить внимание на сдачу всех жизненно важных объектов - это касается и медицины, оборудования, которое мы покупаем, инфраструктурных проектов, что также сдаются в конце года». В ходе мероприятия рассмотрены вопросы экологии и реализации на территория региона современных способов утилизации отходов. «Мы закрыли уже 2 полигона в этом месяце, осталось закрыть третий - «Непейно», - отметил Андрей Воробьев. – В Подмосковье запускаются новые комплексы по переработке отходов, обращаю внимание на важность этой работы». В завершение Губернатор подчеркнул, что в предновогодние дни необходимо во всех муниципалитетах создать праздничную атмосферу: «Украшать наши города – это приоритетная задача. Надеюсь, что в ближайшей перспективе мы всю работу в части благоустройства успешно проведем». #нашеподмосковье