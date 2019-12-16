РИАМО - 16 дек. За 2019 год в Московской области ключи от своего жилья получили порядка 20 тысяч дольщиков, реализация программ текущего года подходит к концу, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Тему работы с дольщиками и реализацию соответствующих проектов обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства.

«По обманутым дольщикам у нас была большая программа реализована в 2019 году, порядка 20 тысяч ключей мы выдали за этот период. Две недели остаются до завершения календарного года, все направления «закрывают» работу, которая включает в себя реализацию национальных проектов как на региональном, так и федеральном уровне», - сказал губернатор.

Он призвал власти региона обратить внимание на сдачу всех жизненно важных объектов.

«Это касается и медицины, оборудования, которое мы покупаем, инфраструктурных проектов, что также сдаются в конце года», - добавил губернатор.

Также Воробьев затронул тему закрытия мусорных полигонов в Подмосковье. Так, по его словам, за месяц в регионе закрыли сразу два объекта.

«Мы закрыли уже два полигона в этом месяце, осталось закрыть третий — «Непейно», - отметил Воробьев.

Он также напомнил о важности проводимой в регионе работы по запуску новых комплексов по переработке отходов.