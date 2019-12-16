РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В микрорайоне Климовск Подольска с 23 по 29 декабря пройдет универсальная ярмарка, на которой представят сельхозпродукцию, одежду и сувениры по доступным ценам, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Универсальная ярмарка для жителей и гостей Подольска пройдет на территории округа с 23 по 29 декабря. В микрорайоне Климовск на улице Ленина, 20, у Дома культуры «Машиностроитель» предприниматели из разных регионов России представят продукты питания, товары повседневного спроса, легкой промышленности, молочную продукцию, разнообразные сувениры, поделки ручной работы, школьные принадлежности, декор и многое другое», - говорится в сообщении.

Организатор ярмарки – ООО «МосОблЯрмарка». Выставки-ярмарки организуются в целях удовлетворения спроса жителей на различные виды товаров, возможности приобретения их в шаговой доступности и обеспечения горожан качественной сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.