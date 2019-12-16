РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В подмосковном Подольске на уборку дворовых территорий вышли свыше 600 человек, задействовали более 30 единиц спецтехники, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«С самого раннего утра коммунальные службы городского округа Подольск начали работы по уборке дворовых территорий. Всего в уборке задействовано более 30 единиц спецтехники и свыше 600 человек. Также контроль за уборкой в округе осуществляется с помощью приложения «Проверка Подмосковья», – говорится в сообщении.

В ходе уборки в первую очередь уделяют внимание трем элементам: детской площадке, пешеходной и проезжей частям.