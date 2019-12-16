РИАМО - 16 дек. В Москве отсутствует эффективное применение ответственности за нарушение тишины в ночное время, поэтому правительству Москвы и ГУ МВД по столице нужно подписать соглашение, которое позволит полиции администрировать это правонарушение, сообщил в понедельник журналистам председатель комиссии Мосгордумы законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

В понедельник в рамках заседания комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам прошел круглый стол на тему «Практика правоприменения отдельных статей КоАП города Москвы по итогам 2019 года: статистика, вопросы эффективности, предложения по совершенствованию административного законодательства».

«Все законы, устанавливающие штрафы, ответственность за нарушение правил поведения в городе, сведены в единый документ – кодекс города Москвы об административных правонарушениях. <…> Наиболее важные проблемы – отсутствие в городе эффективного применения ответственности за шум в ночное время. Эта норма должна администрироваться полицией, у которой есть для этого все необходимые полномочия: возможность входить в квартиры граждан, возможность задерживать нарушителя, но на сегодняшний день отсутствует соглашение между городом Москвой и МВД», - сказал Семенников.

Он отметил, что соглашение должно подписываться главой субъекта РФ и начальником регионального управления МВД.

«Мы сейчас будем работать над тем, чтобы ускорить подписание соглашения между правительством Москвы и Главным управлением МВД по городу Москве с тем, чтобы дать полиции возможность администрировать законодательство о тишине в ночное время. Дать возможность полиции в том числе работать по правонарушениям, связанным с содержанием животных, то есть это правонарушения в сфере охраны общественного порядка», - добавил Семенников.

Участники круглого стола оценили эффективность административных санкций за нарушения общественного порядка и безопасности, а также нарушения в сферах охраны окружающей среды, градостроительства, благоустройства.

В мероприятии приняли участие представители прокуратуры города Москвы, ГУ МВД России по Москве, ГУ МЧС России по Москве, управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, а также профильных департаментов правительства столицы и Общероссийского народного фронта.