РИАМО - 16 дек. В Одинцовском округе полицейские задержали 30-летнего гражданина одной из стран дальнего зарубежья, при обыске у него нашли сверток с 263 таблетками, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«По результатам химического исследования установлено, что содержимое является психотропным веществом – экстази, общей массой более 100 граммов», – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы. На данный момент он находится под стражей.