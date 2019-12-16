РИАМО – 16 дек. В Москве на Казанском вокзале выставили макет в натуральную величину нового плацкартного вагона со шкафами, раздвижными перегородками и индивидуальными столиками, сообщает РИА Новости.

Макет могут увидеть посетители вокзала, ранее его представляли на транспортной выставке. Количество мест в таком вагоне остается прежнем – 54.

«Макет представляет собой часть плацкартного вагона, который можно не только посмотреть, но и опробовать: посидеть, открыть шкафы, откинуть столики и так далее. Расположен он в зале ожидания Казанского вокзала», — говорится в сообщении.

Разработчик проекта, Трансмашхолдинг, ранее сообщил, что макет можно посмотреть с 10:00 до 17:00 каждый день до середины января следующего года.

Представитель пресс-службы «Федеральной пассажирской компании» отметил, что это не итоговый вариант, а только одна из концепций. Сейчас готовятся еще два проекта.