РИАМО - 16 дек. Специалисты из Росконтроля провели проверку пяти популярных среди россиян марок шпрот в масле, были исследованы бренды «Главпродукт», «5 морей», «Барс», Gold Fish и Kaija, сообщает Федеральное агентство новостей.

Все производители шпрот этих брендов оказались российскими, кроме продукции марки Kaija, производимой в Латвии.

«Все образы, несмотря на небольшие замечания, успешно прошли проверку», - говорится в материале.

Исследователи Росконтроль посоветовали приобретать к новогодним праздникам шпроты марок «Главпродукт», «5 морей», «Барс», Gold Fish и Kaija.

Самым дорогим брендом стали шпроты Kaija, цена которых составляет 135 рублей, а самым бюджетным - продукт марки Gold Fish, который стоит в пределах 92 рублей.

Исследованные образцы шпрот отличаются хорошим запахом, имеют соответственный вкус копченой рыбы. Также не наблюдались ни горечь, ни странный привкус.

Сотрудники Росконтроля не впервые проверяли шпроты. В результате недавней экспертизы они обнаружили, что качество продукции марки «5 морей» изменилось к лучшему, так как раньше этот бренд два раза попадал в черный список.