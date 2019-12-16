РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В подмосковных Люберцах общественница проверила работу миграционного пункта №8 отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое», нарушений не выявила, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Член общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Людмила Шевченко посетила миграционный пункт №8 отдела по вопросам миграции МУ МВД. В завершение мероприятия член общественного совета оценила работу сотрудников: оперативность, вежливое обращение с гражданами, полноту и актуальность справочной информации, размещенной на стендах, отсутствие очередей. Нарушений не выявлено», – говорится в сообщении.

Начальник миграционного пункта майор полиции Оксана Иванникова рассказала Шевченко об основных направлениях деятельности и продемонстрировала технические средства, которые применяются при изготовлении документов. Также общественница проверила качество и сроки оказания полицией наиболее востребованных государственных услуг – получение и замену паспорта, регистрацию по месту жительства.

«Сотрудники отдела разъяснили порядок предоставления государственных услуг, они отметили, что главным преимуществом получения госуслуг в электронном виде является экономия времени, круглосуточный доступ и получение 30% скидки на оплату госпошлины», – заключается в сообщении.