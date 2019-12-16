РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 дек. В Королеве подвели итоги социального проекта о необходимости использования ремней безопасности «Один щелчок спасет жизнь», за время проекта в городе не было ДТП с участием детей, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Константин Ермилов.

15 декабря в Московской области завершился региональный социальный проект «Один щелчок спасет жизнь», который способствовал повышению уровня информированности участников дорожного движения (водителей и пассажиров) о важности использования ремня безопасности при поездках в автотранспортных средствах, популяризация использования водителями и пассажирами транспортных средств ремней безопасности, формирование у несовершеннолетних поведенческого стереотипа, направленного на обязательное использование ремня безопасности при поездках в автотранспортных средствах.

«В Королеве проведен комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Проводилась работа в школьных и дошкольных учебных учреждениях, в колледжах со студентами, велась работа с участниками дорожного движения о необходимости использования ремней безопасности», – сказал Ермилов.

Он добавил, что за время проведения регионального проекта, дорожно-транспортных происшествий с участием детей пассажиров – не допущено.