РИАМО - 16 дек. В районе Восточное Измайлово на 106-м километре МКАД полицейские задержали 25-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта свыше 2 килограммов метилэфедрона, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

На машину каршеринга полицейские обратили внимание в ходе патрулирования. При осмотре салона машины сотрудники полиции обнаружили полиэтиленовые свертки с веществом неизвестного происхождения.

«Часть изъятого является наркотическим средством метилэфедроном общей массой свыше 1 килограмма. Остальное вещество направлено на экспертизу. Данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта», – говорится в сообщении.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.