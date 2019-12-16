РИАМО - 16 дек. В районе Восточное Измайлово на 106-м километре МКАД полицейские задержали 25-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в попытке сбыта свыше 2 килограммов метилэфедрона, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.
На машину каршеринга полицейские обратили внимание в ходе патрулирования. При осмотре салона машины сотрудники полиции обнаружили полиэтиленовые свертки с веществом неизвестного происхождения.
«Часть изъятого является наркотическим средством метилэфедроном общей массой свыше 1 килограмма. Остальное вещество направлено на экспертизу. Данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта», – говорится в сообщении.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.
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