РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 дек. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец с 11 ноября по 15 декабря в ходе рейдов выявили свыше 50 водителей, не использующих ремень безопасности, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

С 11 ноября по 15 декабря на территории городских округов Люберцы, Лыткарино, Котельники и Дзержинский в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» проводился социальный проект «Один щелчок спасает жизнь!».

«В ходе проведения кампании сотрудники Госавтоинспекции провели 30 тематических информационно-пропагандистских мероприятий и профилактических рейдов. За время проведения социального проекта на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД было выявлено более 50 водителей, не использующих во время движения ремень безопасности, и еще 11 водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств», – говорится в сообщении.

Инспекторы провели разъяснительные беседы для посетителей автозаправочных станций, торгово-развлекательных центров, регистрационно-экзаменационного отделения подразделения, многофункциональных центров. Они рассказали о важности использования ремней безопасности персоналу автотранспортных предприятий и других крупных организаций.

«Проведение подобных социальных проектов, направленных на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике, продолжится», – заключается в сообщении.