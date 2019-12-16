РИАМО - 16 дек. В столице продолжаются работы по сносу кинотеатра «Соловей», на данный момент снесена уже половина здания, на очереди большой кинозал во второй части постройки, передает в понедельник корреспондент РИАМО.

У здания продолжают останавливаться прохожие. Кто-то фотографирует, кто-то останавливается просто посмотреть. Есть и человек, который участвовал в строительстве киноцентра.

«Я его строил. Здесь раньше была баня и вытрезвитель, но я момент сноса не застал, я тогда строил «Олимпийский». В правой части здания был ресторан. Они сейчас дошли до большого кинозала. До конца месяца они уже все это снесут, думаю. Вывозить мусор и снесенные конструкции сейчас не могут, потому что экскаватор должен под себя все это подкопать. Один уже подкопал», - рассказал один из наблюдающих прохожих.

Сейчас на территории бывшего кинотеатра работает четыре строительных крана и несколько десятков рабочих. Рабочие погружают в кузов грузовика сложные элементы конструкции. На территории также работает машина с водой, которую используют, чтобы прибить к земле большие облака пыли.

Согласно паспорту строительных работ, в рамках сноса планируется вырубка 33 деревьев и 368 кустарников, а также срезка 499 квадратных метров газона. Вместо этого тут после окончания работ появится 678 кустарников, 33 квадратных метра цветников и восстановленный газон на площади 593,64 квадратных метра.

Работы по сносу здания планируется завершить в марте 2020 года. Здание киноцентра возводили в 1983-1989 годах по проекту советских архитекторов В.М. Гинзбурга и Ю.И. Филлера.

Закрытие и снос «Соловья» вызвали возмущение у москвичей. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков даже просил мэрию выкупить здание кинотеатра.