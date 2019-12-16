РИАМО - 16 дек. В Зеленограде на месте гибели бабушки и внучки под колесами автомобиля появилась табличка с требованием обеспечить безопасность улиц, сообщается в Twitter-аккаунте «Городские проекты».

Вечером 5 декабря легковой автомобиль во время движения по улице вблизи 16-го и 20-го микрорайонов Зеленограда совершил наезд на пешеходном переходе на женщину с внучками 2014 и 2017 годов рождения. 62-летняя Надежда и пятилетняя Марина погибли.

«В память о них мы повесили табличку, которая заставит задуматься всех, кто проходит мимо, о причинах и последствиях аварий», - говорится в сообщении.

На табличке указано, что пешеходные переходы необходимо хорошо освещать и оборудовать островками безопасности.

Ранее Главное следственное управление СК РФ по городу Москве возбудило уголовное дело по факту наезда на пожилую женщину с двумя детьми в Зеленограде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.