РИАМО - 16 дек. Власти подмосковного Реутова в 2020 году приступят к созданию трех новых скверов на территории городского округа, сообщил в понедельник глава муниципалитета Станислав Каторов.

«На следующий год мы запланировали проектирование сквера микрорайона 6А, а также расширение центрального парка в сторону улицы Южной и благоустройство Юбилейного проспекта. Также мы запроектировали сквер за ДК «Мир», с жителями обсуждали данный проект и реутовчане его приняли. Реализация будет в следующем году, ко дню города (в сентябре 2020 года - ред.) сквер заиграет совершенно другими красками», – сказал Каторов.

Он подчеркнул, что помимо благоустройства территорий, создания прогулочных тропинок, установки освещения, запланирована высадка новых кустарников и деревьев.

«Подчеркну, что ни одно дерево не тронем, а наоборот высадим новые, сделаем качественные дорожки и места, где можно будет укрыться от солнца, ветра и дождя, сделаем фонтан, который просили жители, также экстрим-площадку, но она будет готова уже в 2021 году», – уточнил Каторов.

По его словам, власти Реутова приступают к реализации масштабного проекта по созданию «зеленого каркаса» города, который будет вырабатывать кислород и защищать от выхлопных газов.

«На благоустройство Юбилейного проспекта и Центрального парка уже выделено около 200 миллионов рублей, нам помогает правительство Московской области, губернатор региона. Также около 85 миллионов будет выделено в следующем году на благоустройство сквера за ДК «Мир», надеюсь, нам удастся выполнить все работы в срок», – добавил глава Реутова.

Он заметил, что еще порядка 100 миллионов рублей также выделено на реконструкцию улицы Парковой, где также появятся велодорожки, пешеходные зоны, качественное озеленение.