РИАМО – 16 дек. Персональная выставка картин народного художника России, академика Российской академии художеств Василия Нестеренко проходит в Страховом Доме ВСК, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«В экспозиции «Лучше гор могут быть только горы!» представлен цикл горных пейзажей, созданных художником в период 2009 – 2018 годов во время творческих командировок на Камчатский полуостров, высокогорных экспедиций на Саяны и в Горный Алтай, на Эльбрус и Приэльбрусье», — говорится в сообщении.

После большой ретроспективной выставки художника в Большом Манеже в Москве были организованы выставки работ Нестеренко в художественных музеях Европы, Америки и Японии, а также в Минске, Севастополе, Рязани, Вологде, Орле, Киеве и других городах.

Нестеренко работает в разных жанрах живописи. Среди его картин можно отметить многофигурные исторические полотна «Триумф Российского флота», «Москва встречает героев Полтавы», «Отстоим Севастополь!».

Значительное место в творчестве художника занимает духовная живопись. Он явился автором монументальных росписей в храме Христа Спасителя: «Воскресение Христово», «Святой Апостол и Евангелист Матфей», «Крещение Господне», «Вход Господень во Иерусалим», а также автором четырех икон Богородичного цикла и Плащаницы для Главного алтаря Храма.

Художник приложил немало усилий для создания внутреннего убранства других российских храмов, среди которых Успенский собор в Дмитрове и церковь Успения в Домнино, родовом имении Романовых. Разнообразны его портретные и пейзажные произведения, в которых предстают образы русской земли и характеры наших современников.

Произведения художника находятся в крупнейших музейных собраниях России, включая Государственный Исторический музей и Государственную Третьяковскую галерею, кроме этого, в Москве организована Государственная картинная галерея Василия Нестеренко.