РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Рабочие установили новогоднюю елку на Дворцовой площади в микрорайоне Дубровицкий Подольска, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«На Дворцовой площади Всероссийского института животноводства имени Льва Эрнста в поселке Дубровицы установлена елка. Сотрудниками МБУ ПКБ ведутся работы по подготовке к украшению новогодней красавицы», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области разработан брендбук акции «Зима в Подмосковье», рекомендованный муниципальным образованиям для использования в оформлении общественных пространств, объектов и проведении мероприятий. В соответствии с ним для создания новогоднего образа городского округа Подольск разработан паспорт праздничного светового оформления территорий, включающий размещение более 1 тысячи световых декоративных композиций на опорах освещения, фасадах жилых домов, учреждений, предприятий потребительского рынка. Также управляющие компании украшают новогодней иллюминацией входные группы и подъезды многоквартирных домов.