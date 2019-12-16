РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. За минувшую неделю с незаконных свалок на территории Люберец вывезли более 25 кубометров отходов, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя управления благоустройства администрации городского округа Алексей Орлов.

«За минувшую неделю в уборке было задействовано 96 единиц спецтехники и 997 человек. С несанкционированных свалок вывезли более 25 кубометров мусора за неделю», – сказал Орлов.

По его словам, также на территории Люберец было вырублено 18 деревьев.