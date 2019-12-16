РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 дек. С начала текущего года в Королеве произошло 13 ДТП с участием детей, сообщил временно исполняющий обязанности начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Королев Константин Ермилов.

С понедельника на территории городского округа Королев стартует комплексное целевое информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы!», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в зимний период, в том числе в период новогодних каникул.

«Государственная инспекция безопасности дорожного движения УМВД России по Королеву сообщает, что за 11 месяцев 2019 года на территории города зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием несовершеннолетних, в которых 16 детей получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество «детских» ДТП увеличилось. Вместе с тем, анализ статистических данных показывает, что количество ДТП с участием детей существенно увеличивается во время школьных каникул и в темное время суток», – сказал Ермилов.

В период проведения профилактического мероприятия «Зимние каникулы!» Госавтоинспекцией города запланирован целый комплекс профилактических и пропагандистских мероприятий.

Зимняя дорога таит в себе много опасностей, раскатанные ледяные дорожки на тротуаре или пешеходном переходе могут привести к серьезным травмам, капюшоны ограничивают движение и ухудшают слух, поэтому при переходе проезжей части нужно постоянно по мере движения оценивать обстановку.

«Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям с призывом быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи остановок общественного транспорта, парков и скверов, детских площадок. Заблаговременно снижать скорость движения, ведь нередко дети ведут себя непредсказуемо. Помнить, что скорость движения во дворах не должна превышать 20 км/час. Не стесняться лишний раз посигналить, если намерения детей возле дороги непонятны», – добавил Ермилов.

Инспекторы обращают внимание родителей на необходимость ежедневно напоминать своему ребенку о соблюдении элементарных правил безопасного поведения на улицах и дорогах, при пересечении проезжей части дороги соблюдать правила дорожного движения.

Профилактическое мероприятие «Зимние каникулы!» продлится до 12 января 2020 года.