РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 дек. В понедельник в подмосковных Люберцах стартовали профилактические мероприятия «Зимние каникулы», в рамках которых с 30 декабря инспекторы ГИБДД будут проверять наличие детского кресла в автомобилях, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

«В целях снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма и тяжести их последствий с 16 декабря 2019 года по 12 января 2020 года проводится комплекс информационно-профилактических мероприятий «Зимние каникулы». В рамках данного мероприятия с 30 декабря по 5 января инспекторы ДПС также проведут рейд «Ребенок – пассажир, пешеход», в рамках которого проверят соблюдение требований при перевозке несовершеннолетних пассажиров и правила перехода проезжей части», – говорится в сообщении.

По итогам 11 месяцев 2019 года на территории обслуживания Люберецкой ГИБДД зафиксировано 24 ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, в 2018 году было столько же. Из общего количества пострадавших детей в девяти случаях они были пассажирами, в 13 – пешеходами и в двух – водителями велосипеда. В 15 ДТП, произошедших с участием детей, причинами стали нарушения ПДД РФ водителями транспортных средств.