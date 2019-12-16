РИАМО - 16 дек. Дикдик Кирка родился в Московском зоопарке, сейчас ему уже три с половиной недели, он не отходит от своей матери, но активно знакомится с сородичами, говорится в сообщении пресс-службы Московского зоопарка.

Детеныш появился на свет 19 ноября.

«Первое время маленький дикдик находился в небольшом шалаше из ивовых веток и практически не был виден. Заботливая мать приходила кормить его каждые три часа», - говорится в сообщении.

Сейчас детеныш много времени проводит рядом со своей матерью и ходит за ней повсюду, что продлится еще несколько месяцев. Вскоре, когда дикдик станет более самостоятельным, антилопа сможет снова произвести потомство.

Маленький дикдик весит 1,2 килограмма, при том, что при рождении его вес составлял всего 477 грамм. Вес взрослого животного в среднем не превышает 5,5 килограммов. Малышу сделали все необходимые прививки. В результате осмотра было установлено, что это здоровый самец.

Детеныш сейчас питается материнским молоком, но уже проявляет любопытство к сену и ивовым листьям. Есть их без помощи он сможет через полтора месяца. Эти животные принимают очень много еды, но мало пьют.

В дикой природе миниатюрные африканские антилопы живут небольшими группами, где во главе стоит пара особей, а остальными являются детеныши, которые покидают семью, когда подрастают. Пару дикдики формируют один раз и на всю жизнь.

В зоопарке обитает одна группа животных этого вида и состоит из четырехлетней самки из зоопарка Ганновера, трехлетнего самца из Дрездена и из шести детенышей, которые рождались один-два раза в год. Одного дикдика отправили в зоопарк Новосибирска, другой сейчас находится в Казани, а остальные пока живут с родителями.

«Дикдики Кирка - уникальные представители африканской фауны. Этот вид занесен в Международную Красную книгу, также по нему ведется Европейская племенная книга, участие в составлении которой принимает и Московский зоопарк», - сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Дикдики обладают острым слухом и в совершенстве овладели искусством маскировки. Днем они прячутся в высокой траве или в кустарнике, а с наступлением вечера выходят на поиски корма.

Группа особей находится в павильоне «Копытные Африки», где созданы условия, приближенные к естественным. У дикдиков достаточно пространства, есть несколько укрытий. Летом они большую часть дня проводят в наружных вольерах, один из которых расположен на новой территории, а другой на старой.