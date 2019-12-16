РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Завод «ЗиО-Подольск» отгрузил третий комплект оборудования для атомной электростанции «Руппур» в Республике Бангладеш, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») изготовил и отгрузил комплект оборудования турбинного зала АЭС «Руппур». В Республику Бангладеш отправлен третий комплект СПП-1200, второй аппарат ПВД-К-5 и первый ПВД-К-6. Общий вес отгруженной для АЭС «Руппур» продукции составил порядка 500 тонн. Оборудование предназначено для оснащения энергоблока №1», – говорится в сообщении.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара после цилиндра высокого давления турбины. СПП-1200 отгружается тремя частями: сепаратор массой 41 тонна, пароперегреватель первой ступени весом 86 тонн, а также пароперегреватель второй ступени весом 105 тонн.

Подогреватели высокого давления ПВД-К-5, 6 – элементы машинного зала атомной станции. ПВД – крупногабаритные изделия длиной до 12,5 метров каждый и весом до 135 тонн. Выполняют функцию нагрева питательной воды, подаваемой в парогенератор за счет охлаждения и конденсации пара, отбираемого из промежуточных ступеней турбины.

Конструкторская документация разработана специалистами департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют авторское сопровождение за изготовлением.

АО «Атомэнергомаш» является комплектным поставщиком оборудования реакторного отделения и вспомогательного оборудования машинного зала АЭС «Руппур» с реакторной установкой типа ВВЭР-1200. Предприятия дивизиона изготавливают реакторы, парогенераторы, насосное, теплообменное оборудование, трубопроводы и арматуру.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Станция будет состоять из двух энергоблоков электрической мощности 1200 МВТ каждый с реакторами типа ВВЭР поколения 3+.