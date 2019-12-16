РИАМО - 16 дек. Нынешний декабрь в столице претендует на рекорд по количеству дней в этом месяце без снежного покрова, сообщается на сайте «Метеовести».

«Пока на его счету всего пять дней со снежным покровом, а лидерами по этому показателю являются 1960 и 2008 годы, когда таких дней метеорологи насчитали 10», — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что снежного покрова не ожидается как минимум до 25 декабря. При этом за последние 50 лет Москва всего один раз встречала Новый год без снега — в 2017-2018 году.

Любителям зимы синоптики посоветовали не расстраиваться, ведь до праздника еще две недели, и, возможно, долгожданный снег выпадет 27-29 декабря.

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