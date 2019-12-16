РИАМО - 16 дек. В пятницу, 20 декабря, в 13:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция председателя Московского областного парламента Игоря Брынцалова, посвященная итогам работы Думы за 2019 год.

Среди вопросов, которые планируется осветить:

– наиболее важные законы и законодательные инициативы Мособлдумы в 2019 году;

– мероприятия областного парламента в текущем году;

– планы Думы на следующий год.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

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