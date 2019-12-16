РИАМО - 16 дек. С начала 2019 года в Москве 76,5 тысяч человек получили постановления за парковку автомобилей на территории городских зеленых насаждений, это 11% больше по сравнению с 2018 годом, сообщил заместитель начальника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Анатолий Сорокин.

«За 2019 год привлечено 76,5 тысяч виновных к административной ответственности по статье 8.25 КоАП (размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями – ред.) в автоматическом режиме», – сказал Сорокин на круглом столе в Мосгордуме, посвященном практике правоприменения отдельных статей КоАП Москвы.

Он отметил, что собственника авто, который разместил его на газоне или на территории, занятой зелеными насаждениями, можно привлечь к ответственности как на месте происшествия, так и с помощью фото- и видеофиксации.

«Если территория, которую мы называем газоном, внесена в реестр зеленых насаждений, то она попадает под статью 8.25, в том числе газонные и парковые территории. <…> Для юридических лиц размер штрафа составляет 300 тысяч, для граждан – 5 тысяч», – подчеркнул Сорокин.

Он уточнил, что в прошлом году такие постановления получили около 68 тысяч человек.