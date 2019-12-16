РИАМО - 16 дек. На этой неделе температура воздуха в Москве и Подмосковье окажется выше нормы, в среду и четверг могут быть побиты многолетние температурные рекорды, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погоду на этой неделе будет определять атлантический циклон. Температура воздуха 18 и 19 числа будет близка к рекордной. Это могут быть самые теплые дни для этих чисел декабря за последние 140 лет метеорологических наблюдений. Для 18 и 19 числа абсолютные рекорды температур составляют плюс 5,3 градуса», - сказала Позднякова.

Она добавила, что ближайшей ночью в Московском регионе ожидается до плюс 2 градусов, во вторник днем воздух прогреется до плюс 1-3 градусов. В среду и четверг ночью ожидается до плюс 4 градусов, днем столбики термометров могут зафиксироваться на отметке в 5-6 градусов тепла. К концу недели ночная температура может опуститься ниже нуля, дневная температура будет составлять около нуля градусов.

По словам синоптика, в понедельник, вторник и среду в Московском регионе ожидаются небольшие осадки. Конец недели отметится сухой погодой.