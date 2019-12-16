РИАМО - 16 дек. Полицейские задержали 23-летнего приезжего молодого человека, который устроил стрельбу из пистолета на станции столичного метро «Косино», сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

«На станции метро «Косино» гражданин произвел выстрелы в тоннель из неизвестного оружия, после чего скрылся. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на станции «Лермонтовский проспект», – говорится в материале.

Как уточняется, молодой человек находился на станции со своей знакомой. При этом он неадекватно себя вел, размахивал пистолетом и ходил вдоль платформы. Потом хулиган начал подниматься по лестнице вверх и выстрелил несколько раз в сторону тоннеля в присутствии пассажиров подземки.

Пострадавших в результате инцидента нет. Предмет, из которого подозреваемый производил выстрелы, отправили на исследование.

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