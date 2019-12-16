РИАМО - 16 дек. СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, его подозревают в мошенничестве, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Шестун, по версии следствия, с 2003 по 2018 годы создал через доверенных лиц 43 коммерческие организации. Он же ими руководил.

«Получаемые доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков», — говорится в сообщении.

Также экс-главу обвиняют во взятке, которую он получил за покровительство.

Кроме того, с 2008 по 2011 годы Шестун, а также два других фигуранта, Борис Криводубский и Сергей Самсонов, нелегально приобрели право собственности на четыре участка земли в деревне Борисово сельского поселения Данковское Серпуховского района. Площадь участка — 10 гектаров. Фигуранты причинили ущерб бюджету на сумму 64,5 миллиона рублей. После оформления права собственности участок перепродавали.

С 2011 по 2014 годы с помощью сделок через аффилированные им ООО «Центр», ООО «Морган» и ООО «ИТВ-Сервис» фигуранты легализовали незаконно полученные участки земли. Часть они продали ООО «Лента» за 160 миллионов рублей. При этом купили они их за 628 тысяч рублей.

Также следствие нашло доказательство того, что трое фигурантов владеют имуществом на сумму около 3,2 миллиарда рублей. Часть была оформлена на родственников и друзей. Суд постановил взыскать в доход государства имущество на 2,2 миллиарда рублей по одному иску, также на стадии рассмотрения находится еще один иск.

В 2010-2011 году Шестун предложил покровительство руководителю НКО по развитию физкультуры и спорта за вознаграждение. В итоге с 2012 по 2018 годы экс-глава получил 9,4 миллиона рублей в качестве взяток. Также руководитель НКО купила для базы отдыха Шестуна спортивное оборудование на сумму более 500 тысяч рублей.

Дело Шестуна направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.