РИАМО – 16 дек. Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа высказался по поводу включения России в тройку самых могущественных стран мира в 2019 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Рейтинг составили эксперты BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании, а обнародовало его американское издание U.S.News. Первое место заняли США, второе – Россия, третье – Китай. При составлении учитывали военную, экономическую мощь и другие факторы.

«Мы видим, какое отношение к России у стран Африки. В стране недавно прошел ряд мероприятий мирового масштаба. Также все прекрасно понимают, благодаря участию какой страны был разбит ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии. Однако другие страны пытаются взять себе пальму первенства в этой победе. Более того, роль и влияние России за последние годы значительно усилилось и будет усиливаться. Это происходит не только за счет военной мощи», — заявил Чепа.

Он также сообщил, что однополярного мира существовать не может, такое устройство не дает стабильности и уверенности в будущем.

Он также назвал рейтинг объективным с точки зрения роли каждой страны в мире, отметив, что Китай является локомотивом экономики, а США «на сегодня являются очень развитой страной». Также Чепа считает, что роль России и КНР будет усиливаться.