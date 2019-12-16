РИАМО - 16 дек. В конце следующего года в Москве завершатся реставрационные работы в кинотеатре «Художественный», сейчас проводится укрепление конструктива здания, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«В настоящее время на объекте завершается укрепление конструктива здания. В настоящее время конструктив укреплен на порядка 60%. Планируется, что реставрация этого объекта будет завершена в конце 2020 года», - сказал Емельянов.

Он добавил, что сейчас на объекте идут работы, связанные только с укреплением констурктива здания. Проводятся кровельные работы и переборка исторической кладки. После этого начнется возвращение всех элементов декора.

«Не меньше 40% подлинного декора вернется. Но мы работаем над тем, чтобы как можно больше подлинных элементов в первозданном виде вернулось на объект», - отметил Емельянов.

Автором здания «Художественного» стал архитектор Николай Благовещенский, получивший заказ от московского предпринимателя Роберта Альберта Брокша в 1909 году. В 1912 году Федор Шехтель увеличил кинотеатр в объемах, поскольку спрос на кино был очень велик. Впоследствии здание также подвергалось изменениям, однако в основном сохранило свой облик. В 1987 году здесь был проведен ремонт, а в 1998 году усилены несущие конструкции.