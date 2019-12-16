РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 дек. Сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона подмосковных Люберец 16 раз выезжали по сигналу тревоги на прошедшей неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На минувшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 16 выездов по сигналу тревоги. Оно участвовало в ликвидации пяти пожаров, четыре из них были в Люберцах», – сказал Иванов.

Он добавил, в административном здании обгорело помещение по адресу: Люберцы, улица Красная, дом 1.

«В ночь с 13 на 14 декабря в административном здании обгорело помещение на четвертом этаже. В результате пожара пострадавших нет», – сказал Иванов.