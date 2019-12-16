РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В микрорайоне Климовск Подольска начали сбор предложений по выбору мест для строительства площадок для сбора мусора в частном секторе, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время администрацией Подольска рассматривается вопрос строительства в 2020 году дополнительных площадок для сбора мусора в частном секторе. Территориальное управление проведет объезд территории частного сектора для выбора мест, но также хочется услышать мнение жителей, где их не хватает», – говорится в сообщении.

Свои предложения, желательно с точкой на картах, можно писать в комментариях к сообщению в соцсети. Сотрудники теротдела обещают рассмотреть каждое предложение с выездом на место.

В 2018 году на территории частного сектора микрорайона Климовск были построены 17 новых контейнерных площадок.