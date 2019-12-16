РИАМО - 16 дек. Федеральное правительство вынесло отрицательное заключение на подготовленную депутатами Госдумы инициативу по легализации онлайн-торговли рецептурными лекарствами, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

В первом чтении законопроект о дистанционной торговле лекарствами был принят в 2017 году. Поправки ко второму чтению предполагают легализацию онлайн-продаж безрецептурных препаратов с доставкой курьером с 1 июля 2020 года, рецептурных — с 1 января 2022 года.

«Несогласованной остается часть законопроекта, легализующая дистанционную торговлю рецептурными препаратами», — отмечает издание.

равительство сочло, что в законопроекте не урегулированы вопросы, связанные с порядком учета рецептурных бланков, а также проверки достоверности рецептов, направляемых в аптеку дистанционным способом. Кроме того, документ не предусматривает процедуру идентификации покупателей, получающих рецептурный препарат, и проверки полномочий лиц, доставивших рецептурное лекарство.

Как считает гендиректор аптечной сети «36,6» Владимир Нестеренко, рецептурные препараты из законопроекта необходимо исключить. Иначе самолечение станет нормой, и потребители будут приобретать все подряд.