РИАМО - 16 дек. В Подмосковье за минувшие выходных очистили и обработали противогололедными материалами около 40 тысяч километров областных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В приоритетном порядке обрабатывали трассы с самым интенсивным движением, а также наиболее аварийные участки: путепроводы, эстакады, мосты, крутые повороты, подъемы.

«В выходные на областные дороги области вышли более 1,7 тысячи единиц спецтехники. Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия. В ночных дежурствах было задействовано в среднем 1,2 тысячи машин», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что работы по зимнему содержанию автодорог контролируют с помощью мобильного приложения и системы контроля и планирования дорожной деятельности.

Больше всего дорог обработали в Коломенском округе, Балашихе, Ленинском округе, Орехово-Зуевском округе, Подольске, Солнечногорске, Пушкине, Люберцах, Истре, Чехове, Королеве, Наро-Фоминском округе, Богородском округе, Можайском округе и Домодедове.