РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Спортсмен Юрий Меркуленков из подмосковных Люберец занял второе место среди ветеранов на чемпионате России по жиму лежа, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

15 декабря в Москве прошел чемпионат России по жиму лежа, организованный Федерацией пауэрлифтинга России.

«Спортсмен из городского округа Люберцы Юрий Меркуленков под руководством Евгения Петрова занял почетное второе место среди ветеранов 1950-1954 годов рождения в весовой категории до 90 килограммов. Он выжал штангу весом в 150 килограммов», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что спортсмена поздравили с отличным результатом и пожелали дальнейших побед.