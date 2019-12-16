РИАМО - 16 дек. Порядка 90% от общего числа зарегистрированных горожан проголосовали за место расположения конечной станции Коммунарской линии столичного метро в столичном Троицке, сообщил заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Голосование стартовало 15 декабря. Для участия в электронном голосовании на сайте mos.ru зарегистрировались 4696 жителей Троицка.

«Явка в Троицке среди э-избирателей на 10:30 – 87,5%», – написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Горожане должны выбрать расположение конечной станции: на Калужском шоссе или на Октябрьском проспекте. Голосование завершиться в понедельник в 20:00.

На новой Коммунарской линии подземки будет расположено 16 станций. Линия пройдет по территории районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково и Теплый Стан, затем протянется вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген и поселок Коммунарка.