РИАМО - 16 дек. На столичных дорогах с 9 по 15 декабря произошли 186 аварий, в них пострадали свыше 200 человек, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

«За прошедшую неделю, с 9 по 15 декабря 2019 года, на территории Москвы произошло 186 ДТП, в которых 10 человек погибли, 202 получили ранения», — говорится в сообщении.

Машины 107 раз наезжали на пешеходов и шесть раз на препятствия. Также произошло 58 столкновений.