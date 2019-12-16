РИАМО - 16 дек. Мужчина 1935 года рождения погиб под колесами автомобиля на Хорошевском шоссе в районе дома 39, корпус 1, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Авария произошла 15 декабря около 20:00.

«Водитель 1978 года рождения, управляя автомобилем Toyota Scion ХВ, совершил наезд на переходившего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».