РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Сотрудники ГИБДД Подольска до 22 декабря будут проверять водителей грузовиков на соблюдение режима труда и отдыха, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Анализ причин и условий совершения данных дорожно-транспортных происшествий (ДТП) указывает, что в каждом третьем ДТП усматривается нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей. Основной причиной в сложившейся ситуации является отсутствие должного контроля со стороны должностных и юридических лиц автотранспортных предприятий.

«В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами, в период с 16 по 22 декабря 2019 года на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводит целевое профилактическое мероприятие «Тахограф», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей грузового транспорта на соблюдение режима труда и отдыха, а также на соблюдение требований ПДД.