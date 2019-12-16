РИАМО – 16 дек. Стоимость советских елочных игрушек за четыре года выросла в 10 раз и ежегодно продажи этих игрушек увеличиваются на 10-15%, пишет в понедельник газета «Известия».

По данным интернет-аукциона «Мешок», популярность советских елочных украшений из стекла, ваты и картона стремительно растет. Интерес к ним ожидаемо увеличивается к Новому году. И если в обычные месяцы покупают около 2-2,5 тысяч игрушек в месяц, то в декабре – примерно в два раза больше.

«Стоимость елочных игрушек зависит от степени их сохранности и уникальности: чем меньшим тиражом они были в свое время выпущены, тем привлекательнее теперь для коллекционеров», – отмечается в материале.

Специалисты отмечают, что, в отличие от сегодняшнего ширпотреба из Китая, в СССР стеклянные елочные игрушки выдувались и расписывались вручную. Именно поэтому они со временем стали больше цениться.

Особой популярностью пользуются игрушки из серии «Чиполлино», их производили в конце 1950-х годов. Самая дорогая фигурка из этой коллекции оценивается в 120 тысяч рублей. К примеру, 11 декабря с аукциона ушла старинная ватная игрушка «Девочка с обручем в грибах» за рекордную для таких изделий сумму – 250,1 тысячи рублей.

Самые дорогие игрушки – те, что не вышли в массовую серию, потому что их не утвердила комиссия. Цена таких игрушек может достигать 300-400 тысяч рублей, причем есть люди, готовые отдать за украшения такую сумму.