РИАМО – 16 дек. Живущим в аварийных домах россиянам планируют разрешить переселяться за счет ипотеки, причем первый взнос должен оплатить Фонд содействия реформированию ЖКХ, а сама ставка – не превышать 3% годовых, пишет в понедельник газета «Известия».

Такую поправку к законодательству подготовили в комитете Госдумы по бюджету. Автор – единоросс Дмитрий Юрков. В тексте документа отмечается, что живущие в ветхом жилье в основном малоимущие. Поэтому массовое предоставление им ипотечных кредитов на общих условиях исключено.

«Однако ситуация могла бы в корне измениться, если бы Фонд содействия реформированию ЖКХ взял на себя обязательства по внесению первоначального взноса и значительной части периодических платежей», – говорится в документе.

Предлагается сделать годовую ставку в размере не более 3% за счет фонда. Также после уплаты ежемесячного взноса на семью должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

Партии ЛДПР и «Справедливая Россия» готовы одобрить поправку. КПРФ собирается внимательно ее изучить.

В ближайшее время документ рассмотрит вице-премьер кабмина Виталий Мутко.

Член совета Рифат Гарипов отметил, что субсидирование ипотеки может серьезно подтолкнуть людей к самостоятельному решению жилищного вопроса при условии, что государство гарантирует положенные по закону квадратные метры. Предлагаемая ставка 3%, по его мнению, достаточно комфортная.