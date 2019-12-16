РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. На прошедшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило более 1,7 тысячи обращений от жителей округа, сообщил в понедельник на оперативном совещании замначальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Разгуляев.

«В МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1 772 тысячи обращений от жителей. По ним возбудили 28 уголовных дел, 25 из них раскрыли», – сказал Разгуляев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 182 ДТП, из них семь с пострадавшими.