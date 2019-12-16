РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Пожарные ликвидировали возгорание транспортного средства в микрорайоне Львовский городского округа Подольск, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«16 декабря в 06:03 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства в микрорайоне Львовский на улице Московская. Пожарные ликвидировали возгорание в 6:46. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие одна единица техники и четыре человека.