РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Такси въехало в отбойник и застряло на Егорьевском шоссе в поселке Красково Люберец, сообщается в группе «Люберцы за рулем» в соцсети «ВКонтакте».
«В поселке Красково возле съезда на заправку «Газпром» такси наехало на отбойник и застряло. Будьте аккуратны, проезд сужен», – говорится в сообщении.
В материале добавляется, что в автомобиле водителя не было.
Получить оперативную информацию у сотрудников ГИБДД на момент публикации не удалось.
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