РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Такси въехало в отбойник и застряло на Егорьевском шоссе в поселке Красково Люберец, сообщается в группе «Люберцы за рулем» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке Красково возле съезда на заправку «Газпром» такси наехало на отбойник и застряло. Будьте аккуратны, проезд сужен», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что в автомобиле водителя не было.

Получить оперативную информацию у сотрудников ГИБДД на момент публикации не удалось.