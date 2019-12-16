РИАМО – 16 дек. Аналитики BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании составили рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года, список опубликовало издание U.S.News, сообщает Газета.ru.

«Как стало известно, при составлении рейтинга учитывались ряд факторов. Среди них – экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах», – говорится в сообщении.

Первое место в списке заняли США – их экономику эксперты признали сильнейшей, также у этой страны самый крупный бюджет. Россия оказалась на втором месте. На третьем – Китай.

На четвертом месте, по мнению аналитиков, находится Германия, а на пятом – Великобритания.