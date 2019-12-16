РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в бытовке в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«16 декабря в 02:02 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке в микрорайоне Климовск на Больничном проезде. Пожарные ликвидировали возгорание в 2:40. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек.