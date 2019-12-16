РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Юная спортсменка Ксения Лукина из подмосковных Люберец установила мировой рекорд по подтягиваниям среди девочек в возрасте семи лет, за один подход она подтянулась 38 раз, сообщил «РИАМО в Люберцах» ее отец Михаил Лукин.

В минувшие выходные в Москве в спорткомплексе «Салют Гераклион» состоялся чемпионат Европы по стритлифтингу.

«Ксения Лукина из подмосковных Люберец установила новый рекорд мира по количеству подтягиваний за один подход среди девочек в возрасте семи лет. Она подтянулась 38 раз»,- сказал Лукин.

Он добавил, что этот рекорд Ксения посвятила своему двухмесячному брату.

Предыдущий рекорд мира по подтягиваниям среди семилетних девочек составлял 35 раз и принадлежал Николь Князевой из Украины.

«Ксения не могла участвовать на чемпионате в силу своего малого возраста, однако она была приглашена президентом International Streetlifting Federation (ISF) Араратом Гуляном в качестве гостя с показательным выступлением. После установления мирового рекорда организаторы и президент ISF официально пригласили Ксюшу на чемпионат мира по стритлифтингу», - отметил Лукин.

Он пояснил, что его дочь начала заниматься подтягиваниями год назад. На данный момент первоклассница является трехкратным рекордсменом России и двухкратным мира по подтягиваниям, а также рекордсменом России в стойке на локтях - планке.