РИАМО – 16 дек. Американский журнал Forbes включил основательницу интернет-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук в список самых заметных миллиардеров-новичков 2019 года, пишет Газета.ru.

Всего в рейтинг вошли 200 человек в возрасте от 21 до 90 лет. Бакальчук заняла 94-е место в списке.

«Состояние Бакальчук превысило 1 миллиард долларов. По этому показателю среди российских женщин она стала второй после предпринимательницы Елены Батуриной», – говорится в сообщении.

Доход компании, принадлежащей Бакальчук, в 2018 году составил 1,9 миллиарда долларов.