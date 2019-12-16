РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Спортсменка из подмосковных Люберец Яна Сотиева победила на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В минувшие выходные в городе Эйлат Израиля прошло первенство Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет.

«Наша землячка, воспитанница Люберецкой спортшколы Яна Сотиева, на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет заняла первое место. От всей души поздравляю Яну и ее тренера с этой заслуженной победой»,- написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что искренне желает дальнейших спортивных успехов Сотиевой.

«Уверен, что сила воли и упорство позволит Яне еще не раз восходить на первую ступеньку пьедестала почета, потому что Люберцы - территория спорта», - заключил Ружицкий.