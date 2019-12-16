РИАМО - 16 дек. В 2020 году повышение социальных выплат коснется почти всех категорий москвичей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это и молодые, и пожилые, это и многодетные семьи, это семьи-попечители, которые берут на воспитание детишек из детских домов, это семьи с детьми-инвалидами», – сказал Собянин в интервью на телеканале «Россия 1».

Кроме того, с 1 января 2020 года материальную поддержку начнут получать дети войны. Размер выплаты составит 1584 рубля.

Размеры основных выплат семьям с детьми, на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам старшего поколения в следующем году увеличатся на 5,6%.

Выплаты проиндексируют также студентам и аспирантам столичных вузов.

Минимальный размер пенсии с учетом городской доплаты в 2020 году составит 19,5 тысячи рублей. Всего выплаты получат свыше 3 миллионов горожан различных категорий.